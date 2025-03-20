بعد قرار اعتزاله الإخراج الدرامي.. قائمة أعمال المخرج محمد سامي

أعلن المخرج محمد سامي عن إعتزاله الإخراج الدرامي، في مفاجأة كبيرة للجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، بل ولزملاؤه من الوسط الفني أيضاً.



ونشر المخرج محمد سامي على صفحاته الشخصية على منصات التواصل الإجتماعي، قرار إعتزاله الإخراج الدرامي، وأعلن بعض الأسباب لذلك.



أسباب قرار الإعتزال

جاءت أبرز أسباب القرار طبقاً لمنشور المخرج محمد سامي أنه يخشى من حالة التشبع الجماهيري لأفكاره الإخراجية، ووأن يسقط في فخ التكرار والملل.

وأيضاً سبب آخر هو الإبتعاد لمدة عامين للسفر للخارج لتعلم شيئ جديد يحبه ومع تقدم العمر يخشى أن يسرقه الوقت ولا يتعلم ما يحب، ولم يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

أعماله الدرامية

قدم محمد سامي العديد من الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية، وأبرز تلك الأعمال مسلسل "آدم، مع سبق الإصرار، حكاية حياة، كلام على ورق، الأسطورة، ولد الغلابة، البرنس، جعفر العمدة، نسل الأغراب، لؤلؤ، نعمة الأفوكاتو، إش إش، سيد الناس".