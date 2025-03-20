محافظ الشرقية يُتابع أعمال رصف الطريق السطحي أمام مدخل المنطقة الصناعية بالزوامل

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية مع المهندسة سلوى سامي صالح رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق السطحي أمام مدخل المنطقة الصناعية بالزوامل (بساتين الإسماعيلية) بمدينة بلبيس بطول 400 م ومتوسط عرض 8.5 م وبتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك عقب إغلاق مَنزل المنطقة المتسبب في الحوادث المرورية وحفاظا على مستخدمي الطريق وزيادة مستوى الأمان عليه وخلق بيئة استثمارية جيدة أمام المستثمرين وأصحاب المصانع.

أكد محافظ الشرقية حرص المحافظة على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الإعتماد على الاستيراد وتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية بحل مشكلة المنطقة الصناعية بساتين الإسماعيلية الخاصة بتعرض العديد من السيارات لحوادث سير بسبب ربط منزل ومطلع المنطقة الصناعية مع الطريق الأوسطي قامت الهيئة بالانتهاء من رفع كفاءة الطريق السطحي وغلق منزل المدينة المتسبب في الحوادث حفاظا على مستخدمي الطريق وزياده مستوى الأمان وذلك بطول 400 م ومتوسط عرض 8.5 وبتكلفة 2 مليون جنيه.

وأشار المهندس تامر مراد بالهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية إلى أن المنطقة الصناعية بالزوامل متصلة بالطريق الدائري الأوسطي عن طريق مطلع وبطريق القاهرة بلبيس الصحرواى بطريق خدمه بطول 8 كم وطريق القاهرة الإسماعيلية الزارعي عن طريق كوبرى علوى بقرية الزاومل لنقل الحركة للجانب المقابل من ترعة الإسماعيلية والذي يبعد 1 كم من المنطقه الصناعيه كما تبعد المنطقة الصناعية بنحو 15 كم من خط سكه حديد الروبيكي وذلك لتسيير حركة السيارت من وإلى المنطقة الصناعية والنهوض بالصناعة وتهيئة الأجواء المناسبة للمستثمرين بالمحافظة.