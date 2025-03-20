كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع المتغيرات المناخية المختلفة التى تشهدها المحافظة حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظراً لتقلب الأحوال الجوية وشدة الرياح وضعف الرؤية .

محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى وإغلاق الملاحة النهرية لسوء الأحوال الجوية

المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية

وشدد محافظ أسوان على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البرى بالتنبية على سائقى الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات .

ومن جانبه أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان بأنه تم التنبية على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على إختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى بصفة مؤقتة ، لحين تحسن الأحوال الجوية ، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية .

ولفت مدير فرع هيئة النقل النهرى بأنه تم فى نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخى أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكى ، مع إتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن ، وعدم الرعونة وزيادة السرعة وذلك نظراً لإقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية فى النطاق الجغرافى والإدارى لمحافظة أسوان، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ سرعة الإبلاغ لتحقيق إستجابة وتفاعل فورى مع الموقف إن وجد ، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها ، وتأمين محتويات السطح المشمس .

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