مصطفى كامل للموسيقى العربية تختتم ليالي رمضان الثقافية والفنية ببرج العرب

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة برج العرب، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

وأقيمت فعاليات الختام بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبدأت مع مجموعة من الورش الفنية والحرفية شملت تصميم مقلمة بالفوم جليتر وخامات معاد تدويرها تدريب منى صلاح، تعليم الرسم والتلوين تدريب دولت شبل، تصميم فانوس وحقائب بالخرز للمدربة هيام عبد الحميد.

وتواصلت الفعاليات مع فقرة إنشاد ديني قدمها يوسف أحمد، تلاها أمسية شعرية، شهدت إلقاء قصائد شعرية تنوعت ما بين الفصحى والعامية بمشاركة الشعراء د.فوزي خضر، سالمين أبو سريس، إبراهيم فراج، إيهاب سلام، شروق أحمد، محمد عليبة، محمد السيد، بحضور لمياء نعينع، مدير القصر، وصلاح أبو شادي، رئيس نادي الأدب.

بجانب عرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي، وتغنت خلاله بباقة من الأغاني الرمضانية والطربية منها: رايحة فين يا حاجة، بلد الرجالة، حلوين من يومنا والله، سهر الليالي، الليلة يا سمرا، و3 سلامات.

وأقيمت الفعاليات ضمن برنامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإشراف الدكتورة منال يمني، وجاءت ضمن برنامج ثقافي وفني مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة، يشمل أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعًا رئيسا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى بمختلف المواقع الثقافية في جميع المحافظات.