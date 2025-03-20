عمرو القاضي يعتذر عن رئاسة هيئة تنشيط السياحة

علمت “البوابة نيوز”، أن عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، تقدم صباح اليوم باعتذار عن استكمال مهمته رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بتجديد ندبه في المنصب رئيسا للهيئة العامة للتنشيط السياحي.

وشهدت الحركة السياحية في عهد القاضي، زيادة في أعداد السائحين الوافدين خلال العام الماضي لتصل الى 15.7 مليون سائح وهي الأعلى في تاريخ مصر، كما حدثت زيادة في الربع الأول من 2024/2025 ليسجل 4.3 ملايين سائح من أصل يقدر بنحو 4.4 ملايين سائح، وارتفاع عدد الليالى السياحية لتبلغ 51.6 مليون ليلة، وبلغت الإيرادات السياحية نحو 4.8 مليارات دولار، والتى تزيد على المحقق من الإيرادات السياحية للفترة المناظرة من العام 2023/2023.

وتعد أهم إجراءات الترويج والتنشيط للسياحة فى مصر التي شهدها العام الحالي هي تخصيص 53.8 مليون جنيه للترويح وتنشيط السياحة، فضلا عن المشاركة في 3 معارض دولية للسياحة وإطلاق 11 جولة مشتركة و15 رحلة تعريفية، إضافة إلى عقد 3 مؤتمرات وورش عمل خارجية، وإطلاق حملتين ترويجيتين فى الأسواق المستهدفة، واستهداف 19 سوقا لحملات العلاقات العامة.

وتم تنظيم 20 فعالية وحدثا داخليا وتنظيم 5 رحلات وأنشطة توعوية وتنظيم 38 ندوة لتنمية الوعى السياحى، بالاضافة إلى إعداد 2 محتوى ترويجى من الصور والفيديوهات.