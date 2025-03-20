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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادًا لـ غانا.. أحمد رمضان يعلن قائمة منتخب الكرة النسائية لمواجهة الأردن وديًّا

لاعبات المنتخب الوطني
لاعبات المنتخب الوطني للكرة النسائية
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أعلن الكابتن أحمد رمضان، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للكرة النسائية قائمة اللاعبات اللاتي تم اختيارهن لمواجهة الأردن وديًا، يومي 4 و8 أبريل المقبل، استعدادًا لمنتخب غانا في الدور الأخير لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏መግጠብኝ SOUAD قائمة لاعبات المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية حراسة المرمى خط الوسط فرح سمير علي نهي طارق صابر كنزي مجدي عزيز نادين ياسر غازي عزة مجدي فولي ثريا أشرف عبدالله حبيبه عماد صبري منه عزت عبدالحمید خط الدفاع مروة توفیق محمد نورا خالد محمد يارا صبري السيد رودينا عبد الرسول أميرة محمد عبدالحميد ندى عماد عواد مهيرة علي محمد نور عبدالواحد السيد ياسمين عبدالعزیز محمد عهد طارق جميل خط الهجوم حييبه عصام محمد منار السيد هانی نادية أحمد رمضان ليلى شريف البحيري نادية صوان ليلى إدريس OrA دائون PUMA Carler TIGER ACUD A المتصد‏'‏

وكان قد تأهل المنتخب الوطني للكرة النسائية، للدور الثاني من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، رغم تعادله مع نظيره الرواندي (2 – 2) فبراير الماضي في المباراة التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وأدارها طاقم سنغالي بقيادة ميريت فال.

واستفاد منتخب الكرة النسائية المصري من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (1 – 0) ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الغاني في المرحلة القادمة للتصفيات.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بمصر يوم 20 أكتوبر المقبل والعودة بغانا يوم 28 من الشهر ذاته.

المنتخبات المؤهلة للدور الثاني تصفيات كأس الأمم الإفريقية سيدات كالآتي: 

بنينX نيجيريا

مصرX غانا

الجزائر X الكاميرون

السنغال X كوت دي فوار

الكونغو الديمقراطية X جنوب أفريقيا

ناميبيا X زامبيا

أنجولاX مالاوي

تنزانيا X إثيوبيا

يوركينافاسو X توجو

كينيا X جامبيا

كاب فردي X مالي.

الكابتن أحمد رمضان الكرة النسائية الأردن منتخب غانا تصفيات كأس الأمم الافريقية