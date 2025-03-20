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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رابطة كاتبات المغرب والثقافي المصري يعقدان اجتماعا لتعزيز سبل الشراكة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقدت رئيسة رابطة كاتبات المغرب ورئيسة رابطة كاتبات إفريقيا، بديعة الراضي، برفقة الكاتبة العامة لرابطة كاتبات إفريقيا، السعدية بنسهلي، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة هبة محمود سعد، المستشار الثقافي ومديرة المركز الثقافي المصري بالرباط، لبحث سبل تعزيز الشراكة الثقافية بين المغرب ومصر.

وأكدت بديعة الراضي خلال اللقاء على أهمية توطيد التعاون بين الرابطتين والمركز الثقافي المصري، مشددة على الدور المحوري الذي تلعبه الكاتبات في البلدين لإثراء المشهد الثقافي من خلال الكتابة والأنشطة الأدبية. 

وأثنت على جهود المركز في دعم الحوارات الثقافية الفعالة، معبرة عن استعداد الرابطتين المغربية والإفريقية للمساهمة في برامجه وتعزيز ديناميته الجديدة.

وأشادت الدكتورة هبة محمود سعد من جانبها بالدور البارز للرابطتين في دعم العمل الثقافي برؤية نسائية، داعية إلى تعزيز التعاون المستدام الذي يتيح لكاتبات المغرب وإفريقيا المشاركة في فعاليات المركز.

 كما أكدت على إتاحة مكتبة المركز الثقافي المصري للكاتبات من أجل البحث والمطالعة، مشيرة إلى غناها بمؤلفات تغطي مختلف المجالات.

وشددت الدكتورة سعد على أهمية تبني مقاربات ثقافية جديدة تواكب إسهامات الأجيال الصاعدة في مجالي الكتابة والإبداع، بما يعزز العلاقات الثقافية التاريخية بين المغرب ومصر.

رابطة كاتبات المغرب ورئيسة رابطة كاتبات إفريقيا بديعة الراضي هبة محمود سعد المستشار الثقافي ومديرة المركز الثقافي المصري بالرباط الشراكة الثقافية بين المغرب ومصر المركز الثقافي المصري