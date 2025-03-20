«الجزار»: رفع تصنيف الرعاية المركزة بـ«المنيرة العام» لزيادة السعة التدريبية وعدد الحالات

صرَّح الدكتور حموده الجزار رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة ؛ أنه تم إعتماد رفع تصنيف قسم الرعاية المركزة بمستشفى المنيرة العام من الفئة A إلى الفئة B رسميا بقاعدة بيانات البورد المصري ( الزمالة المصرية سابقا ) ؛ لتعد خطوة نوعية لتقديم خدمات طبية متميزة لعدد أكبر من حالات الرعاية المركزة ولفتح سعة تدريبية أكبر لمتدربي الزمالة المصرية بالقاهرة ؛

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ، ورعاية الدكتور إبراهيم صابر ، محافظ القاهرة .

أوضح الجزار ، أن رفع التصنيف تم بعد إعادة تقييم قسم الرعاية المركزة بمستشفى المنيرة العام بناءا على زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالقسم بواقع 22 بدلا من 10 أسرة ؛ وزيادة أجهزة التنفس الصناعي بواقع 11 بدلا من 4 ؛ وزيادة عربات الطوارئ بواقع 4 بدلا من 1 ؛ وزيادة ماكينات الغسيل الكلوي لتكون 38 بدلا من 22 بواقع 2 ماكينة بقسم الرعاية المركزة.

أضاف الدكتور حمودة الجزار ، أنه تم زيادة عدد إستشاري الرعاية المركزة إلى 6 أطباء ؛ وزيادة أعداد التمريض بالقسم لتصل إلى 33 .

مضيفا ؛ أن قسم الرعاية المركزة الآن لديه القدرة على إستيعاب عدد أكبر من المتدربين وإستقبال عدد أكبر من حالات الرعاية المركزة ليكون إضافة وخدمة طبية متميزة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

وفي سياق متصل ؛ نوَّه رئيس قطاع الشئون الصحية ، أن هناك خطة تم وضعها لإعتماد أقسام جديدة بالزمالة المصرية بمستشفيات المديرية وعلى رأسهم تخصص التخدير والرعاية المركزة ؛ وذلك في حيز زمني قصير ؛ ليكون ركيزة لتوفير القوى البشرية من الأطباء الحاصلين على الزمالة المصرية ؛ ولتقديم خدمات طبية متميزة للمترددين.

وفي نهاية حديثه؛ توجه حمودة الجزار، بالشكر والتقدير للطاقم الطبي والإداري بمستشفى المنيرة العام وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور محمد عيد ؛ على المجهود المتميز والتفاني في العمل والذي نتج عنه هذا التقدم.

وأعرب عن إمتنانه وتقديره لجهود إدارة الزمالة المصرية بالمديرية.

كما توجه بالشكر والعرفان إلى المجلس الصحي المصري على جهوده المبذولة بالزمالة المصرية بمستشفيات القاهرة.