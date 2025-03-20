بالأسماء.. أبرز المرشحات لتحكيم مباراة القمة بدوري الكرة النسائية

يواجه فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي نظيره فريق الزمالك غدا الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز لتحديد بطل المسابقة الجارية.

وأكدت مصادر بلجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه وقع الاختيار على عدد من المحكمات لاسناد مباراة القمة لهن، وكان أبرز هذه الأسماء بسملة عبد المجيد واية عبد الحكيم الشهيرة بـ "بطوط".

وأضافت المصادر، أنه أكثر الاسماء تأييدا لادارة مباراة القمة حتى الآن هي بسملة عبد المجيد، نظرا لرفض نادي الزمالك الحكم شاهندا المغربي بعد مباراته الأخيرة أمام مودرن سبورت واصدار عدد من الانذارات والغاءها لهدفين والتي انتهت يفوز الزمالك 3-2، وكذلك رفض النادي الأهلي للحكم نورا سمير بعد تحكيمها للمباراتهم الاخيرة أمام وادي دجلة والتي انتهت بالتعادل الايجابي.

ويحتل النادري الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري الجاري بفارق نقاط 52 نقطة ، فيما يحتل نادي الزمالك المركز الثالث بفارق 46 نقطة.