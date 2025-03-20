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الخميس 20 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تحتفي بالأم المثالية وتُنظم سحورًا رمضانيًّا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تنظم الكنيسة الإنجيلية المشيخية في المقطم، حفل تكريم الأم المثالية وسحورا رمضانيا، برعاية وحضور الدكتورالقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس نادي لبيب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي وراعي الكنيسة، وذلك مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بمقر الكنيسة.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة من الأغاني الروحية ويقدمها فريق ترانيم الحياة الأفضل، كما يشارك بالبرنامج ايضا الشاعر هشام الجخ .

ومن المقرر أن يشارك بحضور الحفل نخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية، بالإضافة إلى عدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين، إلى جانب نجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون.

الكنيسة الانجيلية المشيخية المقطم حفل تكريم الأم المثالية سحورا رمضانيا الدكتورالقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس نادي لبيب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي