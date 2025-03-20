"تكنولوجيا الأغذية" يناقش الأسس العلمية للتغذية الصحية لمرضى الكبد

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ندوة بعنوان " التغذية الصحية لمرضى الكبد" القاء الدكتور السيد فرحات رئيس بحوث بقسم الأغذية الخاصة والتغذية.

وقال الدكتور السيد شريف، مدير المعهد، إن الكبد يعد أكبر أعضاء الجسم حجما و يقوم بالعديد من الوظائف الحيوية الهامة لاستمرار الحياة حيث يقوم بإنتاج اللبنات الأساسية اللازمة لبناء الجسم وكذلك تخليص الجسم من المواد الكيميائية السامة الناتجة عن الاحتراق (التمثيل الغذائي)، كما ينتج الكبد العديد من البروتينات، والهرمونات والأنزيمات التي تؤدي إلى انتظام عمل جسم الإنسان وكذلك ينتج المواد الضرورية لتجلط الدم وأيضا العصارة الصفراوية ونقلها إلى الأمعاء عن طريق القنوات المرارية المنتشرة فيها بالإضافة إلى تمثيل الكوليسترول والدهون والبروتين والكربوهيدرات، ومن هنا تأتي أهمية التوعية بتطبيق نظم غذائية صحية والتخلي عن الممارسة الخاطئة للمحافظة على الكبد بحالة جيدة.

وأكد الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن الندوة تهدف إلى رفع الوعي الغذائي والصحي لدى افراد المجتمع للمحافظة على أكبادهم بحالة جيدة من خلال التعرف على أسباب الإصابة بأمراض الكبد المختلفة والتعرف على أنواعه وطرق التغذية السليمة لكل نوع حيث تناولت الندوة الإرشادات الغذائية لمريض التليف الكبدي والاستسقاء والتي من أهمها تقسيم كمية السوائل المسموح بها للمريض يوميا على دفعات صغيرة.

وأشار فرحات إلى عدد من الإرشادات الغذائية لمرضى الكبد الدهني والتي من بينها اتباع نظام غذائي متوازن من حيث احتوائه على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والخضروات عالية المحتوى من الألياف الغذائية و ضرورة الإقلال من تناول السكريات البسيطة و تناول كمية كافيه من الخضراوات والفواكه الطازجة التي تساعد علي حماية خلايا الكبد بما تحتويه من الفيتامينات ومضادات الأكسدة وكذلك الألياف الغذائية التي تعمل علي امتصاص الدهون الزائدة وتجنب الأغذية الغنية بالكوليسترول (صفار البيض – المـخ – الكبدة – الكلاوى – الدهون الحيوانية ويجب الامتناع عن تناول الكحول تماما في حالات الإصابة بالكبد الدهني كما ينصح مرضى السمنة والمصابون بالكبد الدهني باتباع الأنظمة الغذائية التدريجية السليمة لإنقاص الوزن.

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