قهوجي يطعن شابًا بسلاح أبيض بسبب خلاف على مكان الجلوس في دمياط

تمكن الرائد أحمد موسى، رئيس مباحث قسم شرطة مركز دمياط من ضبط المتهمين في الواقعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر فيها مشاجرة بين شابين بالأسلحة البيضاء ونتج عنها إصابات جسيمة في كل منهما حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بالواقعة وتظهر فيها حالة من الشغب، وذلك بسبب إصرار أحدهما بالجلوس خارج المقهى محل عمل الثاني ورفض الثاني ذلك.

وكشف الرائد أحمد موسى، رئيس مباحث قسم شرطة دمياط ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب مستخدما سلاح أبيض بإحدى القرى بدمياط.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دمياط بحدوث مشادة بدائرة المركز بين عامل بمقهى مصاب بجرح طعني بالجسم وعامل مصاب بجرح قطعي بالوجه وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بأسلحة بيضاء وإحداث ما بهما من إصابات وذلك بسبب إصرار الأخير بالجلوس خارج المقهى محل عمل الأول ورفض الأول ذلك.

تم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة في إرتكاب الواقعة في حينه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن جريمة جريمة حيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة بغير ترخيص تشترك مع جريمة إحراز أو حيازة الأسلحة البيضاء بغير ترخيص في الموضوع فكلتاهما ينطوي على حيازة سلاح أبيض مما جرى وصفه في الجدول الأول من القانون رقم 114 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وفقا لآخر تعديلاته.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة).