جودة التعليم تطلق مبادرة جديدة لتعزيز التوعية

أطلقت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مبادرتها الجديدة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم".

وأوضح الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة، أن المبادرة تهدف إلى توسيع نطاق التوعية بحيث لا تقتصر فقط على دعوة الطلاب لحضور المؤتمرات، بل تشمل أيضًا الوصول إليهم في أماكنهم داخل الجامعات والمدارس.

وأضاف، أن المبادرة ستشمل أيضًا زيارات للوزارات والمؤسسات الحكومية لتعريف العاملين فيها بدور الهيئة في تحسين جودة التعليم.

وأكد الدكتور هشام عبد الناصر، مستشار رئيس الهيئة للاتصال السياسي والمدير التنفيذي للمبادرة، أن الهدف هو الوصول إلى أكثر من 100 ألف طالب، بالإضافة إلى مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات، وذلك من خلال عقد لقاءات وورش عمل ميدانية على مدار ستة أشهر.