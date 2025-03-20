"الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء" ورشة عمل لمكافحة الآفات بمدينة الداخلة

افتتح الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، ورشة عمل حول الادارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء في مصر بمدينة الداخلة - محافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وحضر الورشة 30 مهندس من عدد من المحافظات.

وشارك من منظمة الأغذية والزراعة الدكتورة يسرا محمود - مستشار وقاية النباتات بالمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا - ممثلا عن منظمة الأغذية والزراعة، د محمد كمال عباس - المنسق الوطني لمشروع سوسة النخيل في مصر ورئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات.

والدكتور مجد المرسي - وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد.

وشارك في الورشة محاضرين من معهد بحوث وقاية النباتات والمعمل المركزي للنخيل.

وقال "رزق" إن الورشة تستهدف إمداد مهندسي المكافحة بالطرق الحديثة لرصد سوسة النخيل الحمراء وكيفية مكافحتها والحد من انتشارها باستخدام الممارسات الزراعية والنخيلية الصحيحة واستخدام طرق العلاجات المناسبة.

وخلال كلمته وجه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الشكر لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو على دعمها للحفاظ على الامن الغذائي والإنتاج الزراعي خصوصاً لصغار المزارعين.

كما تقدم بالشكر اللواء د محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على دعمه الكامل لأهالي الوادي الجديد للارتقاء بالزراعة والحفاظ على الإنتاج الزراعي والتوسع الزراعي ودعم المزارعين، كما أكد رئيس الإدارة المركزية على توجيهات وزير الزراعة اهمية التواجد مع المزارعين ونشر الوعي بينهم وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة.

وتناول أهمية التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية بهدف رفع الوعي العام لدى المجتمع الزراعي خصوصاً منظمة الفاو ومشاركة المجتمع المدني والمزارعين أنفسهم في مراجعة زراعاتهم والقيام بعمليات المكافحة اللازمة والتأكد من فاعلية الأجهزة الحديثة المستخدمة في اعمال الكشف والعلاج لسوسة النخيل الحمراء وتشجيع الابتكار لمكافحة هذه الحشرة.

أكد رزق، كذلك أهمية تضلع مهندسي المكافحة بدورهم وبذل مزيد من الجهد في العمل والاستماع الى معوقات العمل، وحلها.

وقد توجه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بعد افتتاح الورشة للمرور على مزارع النخيل في الداخلة بموط والقصر وقال ان الحالة العامة للنخيل جيدة وذلك راجع الى المجهود الذي تبذله مديرية الزراعة ومهندسيها لمكافحة سوسة النخيل الحمراء. واستمع الى بعض مشاكل المزارعين وأكد على العمل على حلها.

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