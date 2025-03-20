صراع القمة.. الأهلي والزمالك غدا بدوري الكرة النسائية

يواجه فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي نظيره فريق الزمالك، غدا الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز لتحديد بطل المسابقة الجارية.

حيث يسعى كلا الفريقين في تحقيق الفوز على منافسه وذلك لضمان ترتيب جدول الدوري الجاري، وخاصة بعد أن وقع النادي الأهلي بقيادة الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني في فخ التعادل في المباراة السابقة مع وادي دجلة مما يترتب عليه حتمية حسم جميع المباريات المتبقية من الدوري لضمان الصدارة ضد منافسه الرئيسي فريق مسار والمتصدر الحالي للدوري.

فيما يسعى عادل حسين المدير الفني النادي الزمالك في تخطي النادي الأهلي لتحسين أداءه وضمن ترتيب الدوري، وخاصة وأن الفريق استطاع ان يفوز بكافة المباريات السابقة في مسابقة تحديد بطل الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري الجاري بفارق نقاط 52 نقطة ، فيما يحتل نادي الزمالك المركز الثالث بفارق 46 نقطة.

