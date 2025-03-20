أجواء رمضان تضيء جامعة أسيوط بفعاليات مميزة وسهرة "ذكريات زمان" بكلية التربية النوعية

نظّمت كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، مساء الأربعاء، سهرة رمضانية بعنوان "ذكريات زمان"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة ياسمين الكحكي، عميدة الكلية، وبمشاركة الدكتور وجدي نخلة، العميد السابق للكلية، إلى جانب حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أهمية الأنشطة الترفيهية والترويحية في حياة الطلاب الجامعيين، مشيرًا إلى أنها تلعب دورًا حيويًا في تنمية مهاراتهم وإكسابهم القيم الإيجابية، مما يعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية المجتمعية. كما أوضح أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة تشمل الجانب الأكاديمي والاجتماعي والثقافي، بما يسهم في تطوير الطلاب على مختلف المستويات.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بالتطور الذي تشهده كلية التربية النوعية في كافة المجالات، مثنيًا على حسن تنظيم الفعالية التي تهدف إلى توعية الشباب بفوائد الصيام، وتعزيز قدرتهم على تنظيم الوقت بين الدراسة والعبادات والأنشطة الترفيهية والرياضية. وأكد أن هذا التوازن يساعد الطلاب على تجديد طاقتهم، واكتساب معارف جديدة، وتنمية مواهبهم بطرق إيجابية ومفيدة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة ياسمين الكحكي أن الصيام لا يمثل عائقًا أمام التحصيل الدراسي أو ممارسة الأنشطة المختلفة، بل يعزز قيم الصبر والانضباط وإتقان العمل.

وأضافت أن السهرة الرمضانية تضمنت مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل الألعاب الترويحية، كالشطرنج، وكرة الطاولة، وكرة القدم، وشد الحبل، بالإضافة إلى الفقرات الغنائية والتواشيح الدينية التي هدفت إلى إحياء التراث الفني المصري المرتبط بشهر رمضان المبارك.

جاءت الفعالية بتنظيم الدكتور سعيد مصطفى، منسق الأنشطة بالكلية، وغادة وحيد، مدير إدارة رعاية الطلاب، والدكتورة دعاء عبد المحسن، مستشار اللجنة الاجتماعية، إلى جانب مشاركة إسراء عماد، رئيس اتحاد طلاب الكلية، وشموس خليفة، أمين اللجنة الاجتماعية.