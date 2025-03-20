حقوق أسيوط تنظم حفل الإفطار الجماعي الثاني وسط أجواء من الألفة والانتماء

نظّمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط حفل الإفطار الجماعي الثاني لطلابها، مساء الأربعاء 19 مارس، وذلك في إطار الأجواء الرمضانية التي تعم جامعة أسيوط.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر، عميد الكلية.

ويأتي هذا الإفطار في إطار تعزيز التواصل والانتماء بين أفراد المجتمع الجامعي، حيث شهد الحفل حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين بالكلية، تحت إشراف وتنظيم الدكتور رجب الكحلاوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف جاب الله، مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، والطالب أحمد عصام، رئيس اتحاد طلاب الكلية ومقرر أسرة "طلاب من أجل مصر".

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن مثل هذه الفعاليات تعكس روح الأسرة الواحدة داخل الجامعة، وتسهم في تقوية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تهتم بالجوانب الأكاديمية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين الدراسة والأنشطة الطلابية.

وأوضح الدكتور دويب حسين صابر، أن حفل الإفطار الجماعي الثاني شهد مشاركة 350 طالبًا، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم حفل إفطار ثالث يوم الأحد المقبل، في إطار استمرار الجهود لتعزيز روح الترابط بين جميع أفراد الجامعة، وخلق بيئة مثالية للتفاعل الاجتماعي والتواصل بين الطلاب.

وفي ختام الحفل، عبَّر الطلاب عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة، مثمنين جهود إدارة الجامعة والكلية في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز الروابط الاجتماعية بينهم، وتنشر البهجة والسرور خلال الشهر الفضيل.