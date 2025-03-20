وزيرة خارجية ألمانيا: المصالحة السورية ملحة ومستقبلها يقرره شعبها

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن تحقيق المصالحة في سوريا بات ضرورة ملحة، مشددة على أهمية تحويل آمال وتطلعات الشعب السوري إلى واقع ملموس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ودعت الوزيرة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الداخلية، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية في سوريا لم تؤدِّ سوى إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

وأضافت، أن مستقبل سوريا يجب أن يُحدَّد من قبل السوريين أنفسهم، في إطار قرار سيادي مستقل، مشددة على أهمية تحقيق عدالة انتقالية فعالة لضمان استقرار البلاد على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الاتفاق مع الأكراد يُظهر أن فكرة سوريا موحدة يمكن أن تصبح واقعًا حقيقيًا.