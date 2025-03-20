تقنية Quantum Dots من سامسونج.. ثورة في جودة الصورة وتجربة المشاهدة

تعيد “سامسونج” إلكترونيكس تعريف معايير جودة الصورة وتجربة المشاهدة من خلال تقنيتها الرائدة Quantum Dots، التي تُستخدم في شاشات QLED وQD-OLED، مما يتيح نطاقًا لونيًا واسعًا وسطوعًا فائق الدقة.

ما هي تقنية Quantum Dots؟

تقنية النقاط الكمومية - Quantum Dots تعتمد على جسيمات شبه موصلة فائقة الصغر، أصغر بآلاف المرات من شعرة الإنسان، تعمل على تعزيز جودة الألوان والإضاءة. وتتميز هذه التقنية بعدة خصائص، منها:

ألوان دقيقة وزاهية تتطابق مع الألوان الطبيعية التي تراها العين البشرية.

وزاهية تتطابق مع الألوان الطبيعية التي تراها العين البشرية. سطوع متجانس من أي زاوية مشاهدة، مع تقليل إجهاد العين عبر الحد من الضوء الأزرق.

من أي زاوية مشاهدة، مع تقليل إجهاد العين عبر الحد من الضوء الأزرق. تحسين اللون الأسود للحصول على تباين أفضل وتجربة مشاهدة مريحة.

الريادة والابتكار في تقنية Quantum Dots

تعد سامسونج من الشركات الرائدة عالميًا في تطوير هذه التقنية، حيث:

طورت أول مادة Quantum Dots خالية من الكادميوم عام 2014 ، مما جعلها صديقة للبيئة وأكثر أمانًا.

عام ، مما جعلها صديقة للبيئة وأكثر أمانًا. أطلقت أول تلفزيونات بتقنية النقاط الكمومية من خلال سلسلة ‘SUHD’ عام 2015، ثم واصلت التطوير مع سلسلة ‘QLED’ عام 2017.

حققت معيار DCI-P3 للألوان، مع حجم لون 100%، متفوقة على شاشات OLED التقليدية.

سجلت أكثر من 150 براءة اختراع في هذا المجال منذ دخولها السوق عام 2001.

أحدث التطورات: QD-OLED ومستقبل الشاشات

في عام 2019، كشفت سامسونج عن عنصر باعث للضوء الأحمر، مما عزز كفاءة الإضاءة في شاشات QLED، وأدى إلى تطوير تلفزيونات QD-OLED، التي حصلت على جائزة "أفضل ابتكار" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2022. وتواصل سامسونج دفع حدود الابتكار من خلال تقنيات مثل ‘Neo OLED’، مما يجعل مستقبل الشاشات أكثر تطورًا وإشراقًا.