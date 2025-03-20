شهادة مجري التحريات تؤكد صحة قيام متهم بهتك عرض طفلة

أحالت النيابة العامة متهم في واقعة هتك عرض طفلة في منطقة مصر القديمة لمحكمة الجنايات .

كشفت شهادة منى م. 39 عام ربة منزل، أن المتهم جار لهما حيث أجرت نجلتها اتصالًا هاتفيًا بها تخبرها بقيام المتهم باستيقافها بالعقار محل سكنهما وقام بتقبيلها ومعانقتها عنوة عنها مستغلاً في ذلك صغر سنها وأعقب ذلك بحسر ملابسهما.

كما أكد الشاهد الثالث، أحمد عبد العزيز ٣١ عاما باحث اجتماعي بخط نجدة الطفل محافظة القاهرة انه بمناقشة المجني عليها تبين انها تعاني من نسبة تأخر عقلي وقررت له بالواقعة على النحو الوارد بشهادة الشاهدة الأولى.

وأوضح مجري التحريات، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بأن تحرياته السرية دلته لإرتكاب المتهم للواقعة وفق شهادة الشاهدة الأولى وأنه وحال ضبطه للمتهم أقر له بإرتكابه للواقعة وعزى قصده من إرتكابه الواقعة هتك عرضها.

وكشف أمر الاحالة أن المتهم عبد الباري ي. “محبوس” بدائرة قسم شرطة مصر القديمة هتك عرض المجني عليها الطفلة حنين ش. حال كونها لم تجاوز من العمر الثانية عشر سنة ميلادياً وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن قام بتقبيلها ومعانقتها عنوه مستغلاً في ذلك صغر سنها وعدم إدراكها قاصداً من ذلك هتك عرضها بالقوة والإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها حال كونها من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر.