وزارة السياحة تُجري زيارة ميدانية لتطوير المنتجات بالجنوب السينائي

أطلقت وزارة السياحة والآثار، زيارة ميدانية إلى جنوب سيناء لتفقد عدد من المحميات الطبيعية والمواقع السياحية الهامة، تماشياً مع استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتطوير المنتجات السياحية بالمقصد المصري، وذلك ووفقاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وخلال الزيارة، تم تفقد محميات رأس محمد ونبق ومنطقة بحيرات الأكسدة، بالإضافة إلى زيارة مدينة سانت كاترين ومنطقة التجلي الأعظم.

وهدفت الزيارة إلى التعرف على المقومات السياحية المتنوعة لهذه المواقع، واستقصاء التحديات والمعوقات التي تحول دون تطوير المنتجات السياحية فيها، ودراسة المقترحات بالتنسيق مع الجهات المختصة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار العمل، التقى فريق الزيارة مع وليد حسن، مدير عام محميات سيناء بوزارة البيئة، والدكتور وليد حطب، مدير محمية سانت كاترين، حيث تم بحث الخطوات المستقبلية لتطوير منتج السياحة البيئية في جنوب سيناء، بهدف تعظيم الفائدة الاقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية المتنوعة.

كما شملت الجولة تفقد الأسواق التقليدية والمنتجات اليدوية والأعشاب الطبيعية المميزة لمنطقة سانت كاترين، بالإضافة إلى زيارة عدد من الفنادق السياحية ومنطقة التجلي الأعظم، للتعرف على خطط التطوير المستقبلية لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين ذوي المستوى المتوسط من الإنفاق.

وزارة السياحة والآثار تؤكد من خلال هذه المبادرة حرصها الدائم على تطوير المقصد السياحي المصري واستغلال مقوماته الطبيعية والثقافية لتقديم تجربة سياحية متميزة ومستدامة.