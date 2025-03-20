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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة المتهم بهتك عرض طفلة مصر القديمة للجنايات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحالت النيابة العامة المتهم في واقعة هتك عرض طفلة على يد شاب في منطقة مصر القديمة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم عبد الباري ي. محبوس 22 سنة لأنه في يوم 2025/1/11 محافظة القاهرة، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة هتك عرض المجني عليها الطفلة حنين ش. حال كونها لم تجاوز من العمر الثانية عشرة سنة ميلادية وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن قام بتقبيلها ومعانقتها عنوة مستغلا في ذلك صغر سنها وعدم إدراكها قاصدا من ذلك هتك عرضها بالقوة والإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها حال كونها من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر.

الاعاقه التحقيقات إحالة متهم الطفلة حنين