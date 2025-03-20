"دي دي مصر" تتعاون مع "بهية" لدعم 17 ألف محاربة لسرطان الثدي خلال شهر رمضان

أعلنت "دي دي مصر"، الشركة العالمية الرائدة في خدمات النقل الذكي، تعاونها مع مؤسسة "بهية" لدعم محاربات سرطان الثدي خلال شهر رمضان المبارك.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير وسائل نقل آمنة وسهلة للمريضات، مما يسهل وصولهن إلى جلسات العلاج في فروع المؤسسة بالهرم والشيخ زايد، ويخفف من الأعباء المادية والجسدية عليهن خلال رحلة التعافي.

ستوفر "دي دي مصر" رحلات مخفضة لنحو 17,000 محاربة لسرطان الثدي، مما يضمن لهن سهولة التنقل إلى مراكز العلاج طوال الشهر الفضيل.

ويأتي هذا التعاون متزامنًا مع شهر المرأة في مارس، ليؤكد التزام الطرفين بدعم صحة المرأة وتعزيز وصولها إلى الرعاية الطبية.

اكد محمد حلمي، مدير الشؤون الخارجية لشركة "دي دي مصر"، أن التعاون مع مؤسسة بهية خلال شهر رمضان، يعكس رؤي الشركة لدعم محاربات السرطان وإيماننا بضرورة تسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

وأضاف: نهدف إلى توفير وسائل نقل آمنة، تضمن للمريضات الراحة أثناء رحلتهن العلاجية."

من جانبها، أكدت الدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، أهمية هذه الشراكة، قائلة ان التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لدعم مريضاتنا. توفير وسائل نقل مريحة يسهم بشكل كبير في تسهيل رحلة العلاج، ونحن ممتنون لشركة دي دي مصر لدعمها المتواصل لمحاربات بهية."

كجزء من المبادرة، قام فريق "دي دي مصر" بزيارة مؤسسة بهية، حيث تفاعلوا مع المريضات واستمعوا إلى قصصهن الملهمة. وقد شكلت هذه الزيارة فرصة لفهم التحديات التي تواجهها المحاربات، مما يعزز من التزام الشركة تجاه هذه القضية الإنسانية.

تعكس هذه المبادرة روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية، حيث تسهم في تخفيف أعباء المواصلات عن المريضات، مما يساعدهن على التركيز على صحتهن وشفائهن خلال الشهر الكريم. وتواصل مؤسسة "بهية" دورها الرائد في تقديم خدمات الكشف المبكر والعلاج المجاني، إلى جانب الدعم النفسي لمرضى سرطان الثدي في مصر.