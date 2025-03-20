أوكرانيا تتصدى لهجوم جوي روسي واسع وتسقط عشرات الطائرات المسيرة

شهدت أوكرانيا ليلة عصيبة إثر هجوم واسع شنته القوات الروسية باستخدام 171 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" وأنواع أخرى خداعية.

ووفقًا لما أعلنه سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 74 طائرة مسيرة في مختلف المناطق الأوكرانية.

وانطلق الهجوم الروسي من أوريول، شاتالوفو، ميلروفو، وبريمورسكو-أختارسك داخل روسيا، إضافة إلى إطلاق طائرات من رأس تشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا.

وأوضح البيان، أن وحدات الدفاع الجوي الأوكراني، مدعومة بوحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة، تصدت للهجوم ونجحت في تحييد نسبة كبيرة من الطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها.

وبحلول الساعة 8:30 صباحًا، كانت القوات الأوكرانية قد تمكنت من إسقاط 75 طائرة مسيرة فوق مناطق خاركيف، بولتافا، سومي، تشيرنيهيف، تشيركاسي، كييف، جيتومير، فينيتسا، كيروفوهراد، دنيبروبتروفسك، زابوريجيا، وخيرسون، في حين فشلت 63 طائرة مسيرة خداعية في تحقيق أهدافها.

ورغم نجاح الدفاعات الجوية في التصدي للهجوم، إلا أن بعض الطائرات المسيرة تمكنت من الوصول إلى أهدافها، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية في مناطق كيروفوهراد، سومي، ودونيتسك. وأفادت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية بأن الهجوم أدى إلى إصابة عشرة مدنيين، بينهم أربعة أطفال في كروبيفنيتسكي.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر العسكري بين روسيا وأوكرانيا، في وقت يتزايد فيه اعتماد موسكو على الهجمات الجوية بالطائرات المسيرة لتعزيز الضغط على البنية التحتية الأوكرانية، ومع ذلك، لا تزال الأنباء الواردة غير قابلة للتحقق من مصدر مستقل، مما يجعل من الصعب تأكيد جميع التفاصيل بشأن الهجوم والخسائر الناتجة عنه.