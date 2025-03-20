التصريح بدفن شخص وإصابة نجله في حادث تصادم بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه وأصيب نجله، إثر اصطدام سيارة بهما أثناء عبور طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة مزلقان بلتان دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه القاهرة.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وكانت قد تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بمصرع أب وإصابة نجله، إثر اصطدام سيارة بهما أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمنطقة بلتان دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن والمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة بأب ونجله أثناء عبورهم طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة مزلقان بلتان اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن حالة إصابة وحالة وفاة، وتم نقلهم إلى مستشفى قها التخصصى.

وجاءت اسماء الضحايا، المصاب يوسف فهيم السيد فهيم، 8 سنوات، ووفاة الأب فهيم السيد فهيم، 45 سنة، مقيمان كوم الأطرون مركز طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.