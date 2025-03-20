وزير الاتصالات يلتقي لجنة الاقتصاد الرقمي لمناقشة تنمية الصادرات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التزام مصر بترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في تقديم خدمات التعهيد، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الصادرات الرقمية وتعزيز تنافسية البلاد في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية – قصر السلطان حسين كامل، حيث تمت مناقشة استراتيجية "مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026" التي تستهدف زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على التوسع في السوق المصرية.

وشهد اللقاء حضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات للاستراتيجية والتنفيذ، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة.

نمو متسارع لصناعة التعهيد في مصر

أوضح الوزير، أن قطاع التعهيد في مصر شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الشركات العالمية والمحلية العاملة في تصدير الخدمات الرقمية من 64 شركة في عام 2021 إلى أكثر من 180 شركة حاليًا، تدير أكثر من 200 مركز متخصص في تصدير الخدمات من مصر.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذه الصناعة توفر فرص عمل متميزة وكثيفة للشباب، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تدريب وتأهيل المزيد من الكوادر المصرية لدعم هذا النمو.

كما لفت إلى المزايا التنافسية التي تجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات في قطاع التعهيد، ومنها التكلفة التنافسية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، وتوافر المواهب الشابة المؤهلة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

التوسع في المحافظات وتعزيز الصادرات

أكد الوزير على أهمية تشجيع الشركات على تعزيز نمو صادرات الخدمات الرقمية لمختلف الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة التوسع خارج القاهرة عبر إنشاء مراكز تعهيد جديدة في المحافظات، بهدف تحقيق التنمية المتوازنة واستغلال الكفاءات المحلية.

كما ناقش اللقاء سبل تحفيز الشركات عبر تقديم حوافز للاستثمار، ودعم جهود التصدير، والتوسع في خدمات القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الوزارة، لرفع كفاءة الكوادر المصرية وتأهيلها لوظائف المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأنظمة المدمجة.

دور القطاع الخاص في دعم التنمية الرقمية

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أُنشئت لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال ضمن اللجان الاستشارية المتخصصة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في صياغة السياسات المستقبلية.