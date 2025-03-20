الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على البحرين وتقلبات جوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والبحر المتوسط.

وأوضحت الأرصاد، أنه رسميا انتهى فصل الشتاء، واليوم الخميس 20 مارس هو أول أيام فصل الربيع لعام 2025.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنه عادة ما يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة فهو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف ويصاحب بداية شهر الربيع هذا العام انخفاض في درجات على كافة الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 21 درجة.

وأضافت، أن هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.