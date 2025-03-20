ads
الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على البحرين وتقلبات جوية

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والبحر المتوسط.

وأوضحت الأرصاد، أنه رسميا انتهى فصل الشتاء، واليوم الخميس 20 مارس هو أول أيام فصل الربيع لعام 2025.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنه عادة ما يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة  فهو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف ويصاحب بداية شهر الربيع هذا العام انخفاض في درجات على كافة الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 21 درجة.

وأضافت، أن هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الارصاد الملاحة البحرية فصل الربيع