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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان كان السينمائي يكشف عن ملصق مسابقة أسبوع النقاد

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
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كشف مهرجان كان السينمائي عن الملصق الرسمي لمسابقة أسبوع النقاد في نسختها الرابعة والستين، والتي تقام خلال الفترة من (14-22) مايو المقبل، والمخصصة للأفلام الأولى والثانية.

ووفق بيان المهرجان، يُظهر ملصق أسبوع النقاد إحدى بطلات فيلم "Queens of Drama" للمخرج أليكسيس لانجلويس، وهي ترفع يدها إلى السماء، وتتحدانا وتدعونا إلى النشوة. 

يُعد فيلم أليكسيس لانجلويس بمثابة تحية نابضة بالحياة لجميع أنواع الأداء، وهو رسالة حب للفيلم والموسيقى والاحتفال.

شارك الفيلم في مسابقة أسبوع النقاد العام الماضي، وتدور أحداثه حول مغنية البوب ​​ميمي مادامور، التي وصلت مسيرتها إلى ذروتها في عام 2005 قبل أن تتجه نحو الانحدار بسبب علاقتها العاطفية المضطربة مع أيقونة البانك بيلي كولر، حيث استمرت علاقتهما العاطفية المليئة بالغضب على المسرح لمدة نصف قرن.

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مهرجان كان السينمائي مسابقة أسبوع النقاد Queens of Drama