"السياحة" تُطلق حملة تفتيش على مراكز الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

أطلقت وزارة السياحة والآثار حملة تفتيش شاملة على مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

تأتي هذه الخطوة التي تنفذها الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، تماشياً مع حرص الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين وضمان سمعة المقصد السياحي المصري.

وأوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن اللجان المرسلة تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل السياحي، فضلاً عن مواصفات ومعايير الجودة الفنية والسياحية المطلوبة لممارسة الأنشطة البحرية الترفيهية والسياحية. كما شملت عمليات التفتيش رصد الكيانات غير المرخصة التي تمارس النشاط السياحي، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بموجب قانون المنشآت الفندقية والسياحية والقرار الوزاري الخاص بالغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية.

نتائج التفتيش بمحافظة البحر الأحمر:

• رُصدت 7 كيانات غير شرعية تُزاول نشاط الغوص والأنشطة البحرية دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

• تم التفتيش الفني والسياحي على 62 مركز غوص، نتج عنه إجراء عملية معاينة واحدة للتجديد السنوي، تحرير 18 محضر مخالفة، وتوجيه 34 إنذاراً بالملاحظات.

• كما شمل التفتيش 58 مركز أنشطة بحرية و5 معاينات أولية لمراكز تحت التأسيس، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر مخالفات وتوجيه 17 إنذاراً بالملاحظات.

• فيما تم تفتيش 3 يخوت سفاري، بالتعاون مع إدارة التفتيش البحري بالغردقة، حيث أدت المخالفات المتعلقة بالطقم المصرح له إلى إلغاء تراخيص الملاحة الخاصة بها.

• كما تم تفتيش تشغيل 13 مركز غوص وأنشطة بحرية أثناء تنفيذ الأنشطة على السقالات.

نتائج التفتيش بمحافظة جنوب سيناء:

• رُصدت 8 كيانات غير شرعية تُزاول نشاط الغوص والأنشطة البحرية دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

• تم إجراء التفتيش الفني والسياحي على 35 مركز غوص، مع 6 معاينات لتجديد الرخصة، تحرير محضرين مخالفة وتوجيه 16 إنذاراً بالملاحظات.

• شمل التفتيش أيضاً 35 مركز أنشطة بحرية و17 مركزاً تحت التأسيس، وأسفر عن 4 معاينات لتجديد الرخصة وتوجيه 4 إنذارات بالملاحظات.

• بالإضافة إلى ذلك، تم تفتيش 7 يخوت سفاري، حيث تم توجيه إنذار لمركب واحد بملاحظات، كما تم تفتيش تشغيل 16 مركز غوص وأنشطة بحرية على السقالات.

وأكدت الوزارة أنه من المقرر استكمال عمليات المرور والتفتيش على باقي المنشآت في المحافظات السياحية الأخرى خلال الفترة المقبلة، سعياً لتعزيز ثقة السائحين في الخدمات المقدمة وضمان سلامة النشاط السياحي في مصر.



وتؤدك وزارة السياحة والآثار حرصها الدائم على تطوير قطاع السياحة عبر الرقابة الصارمة وتطبيق القوانين بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على معايير الجودة العالمية.