وحدة ذوي الهمم بمركز ديرب نجم تنظم ندوة عن كيفية التعامل مع متلازمة داون

نظمت وحدة ذوى الهمم بمركز ديرب نجم ندوة عن "كيفية التعامل مع الأشخاص المصابين بمتلازمة داون وإدماجهم فى المجتمع" بمدرسة السويدى الرسمية للغات وذلك بالتنسيق مع وحدة التربية الخاصة بالإدارة التعليمية بمركز ديرب نجم .

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياه ، مشيراً إلى أن ‏إهتمام المجتمعات بحقوق ذوى القدرات الخاصة يُعد أحد المعايير الأساسية للتقدم الحضاري للدول، لافتاً أن محافظة الشرقية كان لها السبق فى إطلاق أول ميني باص مجهز لذوي الهمم تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية بالمحافظة ، يجوب شوارع مدينة الزقازيق لنقل وتوصيل ذوي الهمم كخدمة مميزة تليق بهم فضلاً عن إنشاء مركز يقدم أنشطة مختلفة لذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق .

وخلال الندوة أوضحت الدكتورة أسماء علام مدير وحدة التخاطب وتنمية المهارات بمستشفى ديرب نجم كيفية تحسين نوعية حياة المصابين الذين يعانون من متلازمة داون من خلال تلبية إحتياجاتهم من توفير الرعاية الصحية والتي تشمل إجراء الفحوص الطبية المنتظمة لمراقبة النمو العقلي والبدني وتوفير التدخل في الوقت المناسب سواء كان ذلك في مجال العلاج الطبيعي أو تقديم المشورة، مؤكدة ضرورة الوقوف إلى جانب المرضى الذين يعانون من متلازمة داون وتوعية العائلات والتضامن معهم لأهمية دور الأسرة والمساهمة الإيجابية التي يمكن أن تقدمها نحو ذوي متلازمة داون للتمتع بحقوقهم الكاملة والمتساوية للتعايش مع المجتمع بشكل طبيعي، من حيث التعلم والدراسة والعمل أيضًا.

وذلك بحضور فاطمة السعيد عبد الوهاب مسئول وحدة ذوى الهمم والشيماء محمد ابراهيم مسئول وحدة حقوق الإنسان بمركز ديرب نجم و الدكتور جمعة محمد ابراهيم مسئول الدمج بالادارة التعليمية بديرب نجم

ويذكر أن اليوم العالمي لمتلازمة داون يُحتفل به في 21 مارس من كل عام، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتوعية الجمهور بمتلازمة داون ويحتفل به هذا العام تحت شعار: " فرصي وخياراتي.. التمتع بالحقوق الكاملة والمتساوية.. ودور الأسر"