ضبط طن و500 كجم لحوم ودواجن وأسماك مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية (إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مباحث التموين - شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة وضبط طن و500 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم وأسماك مجمدة مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.