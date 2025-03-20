خلال 24 ساعة.. نشاط ملحوظ في حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية

انتظمت حركتي التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ حيث تم العمل على شحن وتفريغ عدد 54 سفينة أبرزهم 38 سفينة بضائع عامة و 9 سفن حاويات كما تم دخول وخروج 25 سفينة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 118 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت.

كما تم تداول 3320 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1720 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1600 حاوية بما يمثل 48.2% تقريبا مما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.

وتم أيضًا دخول عدد 4428 شاحنة إلى مينائي الأسكندرية والدخيلة وتم خروج عدد 4514 شاحنة بإجمالي 8942 شاحنة خلال 24 ساعة وتم شحن قطار مكون من 25 عربة بحمولة 1625 طن من الغلال متجه إلى بني سويف

وقد وجه اللواء بحري/ أحمد حواش - رئيس مجلس الاداره بضروره الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامه والصحه المهنيه بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئيه القياسيه في كافه العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافة صوره.