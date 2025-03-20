حبس المتهم بقتل سائق توكتوك في الشرقية بسبب مشادة كلامية

امرت نيابة فاقوس اليوم الخميس، بحبس صاحب كشك 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شاب بطعنة نافذة إثر مشادة بينهما أمام المستشفى المركزي بفاقوس مساء أمس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مامور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمود حسن" 28 عاما مصابا بطعنة نافذة في الصدر وتوفى متأثرا بإصابته وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه كان في طريقه لزيارة أحد أقاربه الذي كان محتجزا بقسم العناية المركزة بمستشفى فاقوس المركزي وأثناء تواجده بالقرب من كشك بجوار المستشفى نشبت مشادة بينه وبين صاحب الكشك وتعدى عليه صاحب الكشك بسلاح أبيض سدد له به طعنة نافذة استقرت في صدره لتودي بحياته.

تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.