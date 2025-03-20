رمضان في إندونيسيا حاجة تانية.. عادات وتقاليد 200 مليون مسلم في الشهر الفضيل.. شاهد

تختلف الأجواء في إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان وخاصة في الطقوس الدينية والشعبية لشهر رمضان المبارك، خاصة وأنه حدثا هاما وفريدا سنويا ويمتد اثره على كل شيء في الحياة فالحكومة تمنح الموظفين عطلة رسمية تصل إلى أسبوعين قبل وبعد عيد الفطر، مع إجازة رسمية لمدة عشرة أيام لاستقبال رمضان يحددها الرئيس سنويًا. بالإضافة إلى تقليل ساعات العمل.



البوابة نيوز تستعرض طقوس وعادات رمضان في بلد الـ 200 مليون مسلم خلال الفيديو التالي..

https://youtube.com/shorts/1Ygkx0wnalQ?si=Iaqe2J1xrzDCNEK4