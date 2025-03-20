رئيس جامعة جنوب الوادي يشارك في حفل الإفطار بكلية الهندسة

شارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي في حفل الافطار الرمضاني الذى نظمته كلية الهندسة بمقر الكلية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة، ولفيف من عمداء الكليات وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد، ووكلاء كلية الهندسة واعضاء هيئة التدريس وإدارى الكلية والطلاب.

وهنأ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك مشيرا الى ان هذه اللقاءات الطيبة تساعد في تعزيز الروابط الاجتماعية وبث روح المشاركة والود والألفة بين منسوبي المجتمع الجامعي.