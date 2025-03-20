مستوى تاريخي للأونصة عند 3057 دولارًا والذهب في مصر يتخطى 4300 جنيه

شهد الذهب في مصر ارتفاعًا خلال تداولات اليوم الخميس، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا وذلك بدعم من استمرار ارتفاع سعر الذهب العالمي الذي يعد العامل الأساسي حالية في عملية تسعير الذهب المحلي وسط غياب العوامل الأخرى.



وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4300 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير بعد أن سجل أعلى مستوى عند 4305 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 40 جنيها ليغلق التداولات عند 4305 جنيهات للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 4265 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.



الارتفاع الحالي في سعر الذهب في مصر، يأتي بسبب استمرار صعود سعر أونصة الذهب العالمي وتسجيل مستويات تاريخية، مما تسبب في ارتفاع تسعير الذهب المحلي الذي يعتمد بشكل أساسي حالياً على تغيرات سعر الذهب العالمي.



من جهة أخرى نجد أن حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستقرة بشكل كبير سواء في الصعود أو الهبوط وهو الأمر الذي يجعل تأثير حركة سعر الصرف على تسعير الذهب المحلي محدودة بشكل كبير.

أيضاً هناك حالة من الاستقرار في الأسواق بعد نجاح مصر في المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي والموافقة على صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق لمصر، إلى جانب توقعات أن البنك المركزي المصري قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد التراجع في معدلات التضخم.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخي جديد وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس والذي أظهر خلاله توقعات الأعضاء بخفض الفائدة مرتين هذا العام، إلى جانم الحذر من جانب البنك الفيدرالي فيما يتعلق بتأثير سياسات ترامب على الأداء الاقتصادي.

يتداول سعر الذهب في مصر عند أعلى مستوى تاريخي سجله وذلك بدعم من ارتفاع أسعار الذهب العالمي الذي يظل هو المحرك الأول لسعر الذهب المحلي خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي يتراجع فيه تأثير عوامل تسعير الذهب الأخرى مثل حركة سعر الصرف والطلب المحلي على الذهب.

ارتفع الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3057 دولارا للأونصة، بالرغم من اغلاق تداولات الأمس تحت المستوى 3050 دولارا للأونصة، وفي حالة نجاح السعر في اختراق هذا المستوى بنجاح سيتجه إلى 3070 ثم 3100 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:



يتداول الذهب المحلي عيار 21 عند مستوى تاريخي جديد عند 4305 جينهات للجرام ليحاول السعر تثبيت أقدامه فوق المستوى 4300 جنيه للجرام واختراقه بشكل واضح، وفي حال فشل في تحقيق هذا الاختراق قد يعود السعر إلى التراجع بهدف التصحيح السلبي وتجميع الزخم الكافي للصعود.