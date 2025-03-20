طلاب إعلام الكلية الكندية الدولية يطلقون حملة "نواة" لتعزيز الزراعة المستدامة بتقنية كرات البذور

أطلق طلاب كلية الإعلام والعلاقات العامة بالكلية الكندية الدولية حملة بيئية مبتكرة تحت عنوان “نواة”، تهدف إلى دعم الزراعة المستدامة ونشر ثقافة التشجير باستخدام تقنية كرات البذور (Seed Balls)، التي تسهّل عملية الزراعة وتعزز نمو النباتات، خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة زراعية.

وتعتمد هذه التقنية على تغليف البذور بمزيج من التربة والسماد الطبيعي، مما يحميها من العوامل البيئية القاسية ويزيد من فرص إنباتها بنجاح، ما يجعل الزراعة أبسط وأكثر كفاءة. وتسعى الحملة إلى نشر هذه التقنية على نطاق واسع لما توفره من جهد ووقت، مع تحقيق فوائد بيئية ملموسة، مثل زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء.

وتركّز حملة “نواة” على تحفيز الشباب على الزراعة في منازلهم، وشرفاتهم، وأسقف المباني، وتشجيعهم على استغلال المساحات العامة للزراعة. كما تهدف إلى توعية الأطفال بأهمية الزراعة وتأثيرها الإيجابي على المناخ والصحة النفسية والأمن الغذائي.

وحظيت الحملة بتفاعل واسع وإشادة من مختلف الفئات، كما نالت الرعاية الشرفية من وزارة البيئة، مما يعزز من مصداقيتها ويؤكد دورها في دعم الجهود البيئية نحو مستقبل أكثر استدامة.