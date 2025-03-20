تداول 15 ألف طن و923 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 923 شاحنة و75 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 470 شاحنة و67 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 453 شاحنة و8 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين سينا وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينتين دليلة والحرية، كما تم تداول 4100 طن بضائع 400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1555 راكب بموانيها.