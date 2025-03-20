الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يناقض نفسه بين السلام والحرب

قال مالك فرنسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن التظاهرات التي شهدتها نيويورك ضد سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لإسرائيل تُظهر تنامي الغضب الشعبي، لكنها للأسف لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.

وأوضح فرنسيس، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك معارضة متزايدة داخل الجاليات اليهودية الأمريكية ضد التدخل الإسرائيلي في غزة، لكن هذه المعارضة تحتاج إلى تنسيق أوسع مع جماعات حقوق الإنسان والجاليات اللاتينية والسود في الولايات المتحدة للتأثير على الرأي العام الأمريكي.

وأضاف، أن الإعلام الأمريكي يسيطر عليه اللوبي الصهيوني، والبيت الأبيض والكونجرس في أغلبه منحازان لإسرائيل، مما يجعل أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية تحديًا صعبًا.

وانتقد فرنسيس سياسات ترامب، مشيرًا إلى أنه يرفع شعارات السلام لكنه في الواقع يقود الولايات المتحدة نحو الحروب، معتبرًا أن ما يحدث في غزة هو "إبادة جماعية للشعب الفلسطيني" منذ عام 1948، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم رغم الدمار والركام.

وفيما يتعلق بخطة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، التي أشارت إليها وزارة الخارجية الأمريكية بعد استئناف الحرب على غزة، قال فرنسيس إن الإدارة الأمريكية قد تمارس بعض الضغوط لإحياء المفاوضات، لكنه شدد على ضرورة أن تعمل حركة حماس بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية للوصول إلى حل سياسي مقبول دوليًا.