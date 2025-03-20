تعليم الفيوم يُعلن نتيجة مسابقة الرائد العام المثالي.. صور

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم مسابقة الرائد العام المثالي على مستوى المحافظة، وبمتابعة وإشراف الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وقد أسفرت المسابقة عن فوز:أحمد محمد سعد - مدير مدرسة حمادة طنطاوي للغات بسنورس، بالرائد العام المثالي في المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة، ومحمد حسين عثمان - مدير مدرسة مجمع طامية للتعليم الأساسي، بالرائد العام المثالي في المرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة، ومحمد عبدالعظيم عويس - مدير مدرسة الشهيد مهنى (طبهار الثانوية سابقًا)، بالرائد العام المثالي في المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة.

وفي هذه المناسبة، تقدم الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة، بخالص التهنئة للفائزين فى المسابقة، ورسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة، هشام أبوعوف - مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وعبدالنبي مصطفى كمال - موجه عام التربية الاجتماعية، وأميرة محمد حسين - مدير الإتحادات الطلابية، وذلك للجهد المتميز المبذول في تنظيم وإشراف المسابقة، مما يعكس حرص المديرية على دعم وتشجيع المبدعين والمتميزين في مجال الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور قبيصي، أهمية هذه المسابقات في تحفيز الرواد والمعلمين لتقديم أفضل أداء في خدمة العملية التعليمية، وأعرب عن تقديره لجهود جميع المشاركين في المسابقة.

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