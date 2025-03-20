هدم 66 منزلا.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في جنين

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنين لليوم الـ59 على التوالي، حيث صعّد من عمليات التهجير القسري وأجبر مئات العائلات على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح.

وأصدر الاحتلال إخطارات بهدم 66 منزلاً في أحياء عدة، وشق طرق جديدة داخل المخيم لأغراض عسكرية.

كما جرفت قوات الاحتلال 100% من شوارع مخيم جنين و80% من شوارع المدينة، مما أدى إلى نزوح سكان 3200 منزل، وارتفاع معدلات الفقر بين الأهالي. وأدت الهجمات الإسرائيلية المستمرة إلى استشهاد 34 فلسطينياً وإصابة واعتقال العشرات.

في سياق آخر حملت وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية، وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لفتح المعابر وتأمين ممرات إنسانية لنقل الجرحى وإدخال المساعدات الطبية العاجلة.