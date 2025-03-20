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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس عاصمة مصر.. الساعي وأفشة يقودان تشكيل الأهلي في مواجهة إنبي

الأهلي
الأهلي
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استقر سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مواجهة إنبي مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي منح فرصه كبيرة للاعبين البدلاء في ظل غياب الدوليين ويشهد تشكيل الأهلي تواجد عمر الساعى لاعب بعد غياب طويل بسبب تراجع مستواه كما يشهد ظهور التونسي على معلول.

واختار سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني في ظل غياب مارسيل كولر، 21 لاعبًا في قائمة الفريق التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة إنبي بالتشكيل التالي: 

حراسة المرمى: حمزة علاء.
خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، عمر الساعي، أحمد رضا. 
خط الهجوم: سمير محمد، محمد زعلوك.

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