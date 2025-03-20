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الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

متابعات مكثفة لمسئولي أمن المديرية للاطمئنان على وجود النوبتجية الليلية بمدارس إطسا

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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قام أحمد نبيه سكران مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وأحمد زيدان مسئول أمن إدارة إطسا التعليمية، بجولة ليلية مفاجئة لعدد من مدارس إدارة إطسا التعليمية، للتأكد من وجود النوبتجية الليلة بالمدارس، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وذلك بناء على تعليمات خطة إدارة الأمن بشأن إنهاء الاستعدادات لبدء امتحان نصف العام للشهادة الإعدادية. 

وتابع مسئولي أمن المديرية، وإدارة إطسا التعليمية، عدد من المدارس ومنها: مدرسة أبو صير دفنو للتعليم الأساسي، ومدرسة شهداء الصوافنة الابتدائية، ومدرسة شعبان عطوة الابتدائية، ومدرسة صلاح سالم الابتدائية، ومدرسة اطسا الثانوية، ومدرسة الشهيد عيد عطيه الابتدائية، ومدرسة الدكتور سليمان داوود الابتدائية، ومدرسة السلام للتعليم الأساسي، ومدرسة الجعافره للتعليم اساسي.

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