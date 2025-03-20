وزير التموين يوجه بحزمة إجراءات لضبط الأسواق واستقرار الأسعار استعدادًا لعيد الفطر

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات عاجلة لكافة مديريات التموين بالمحافظات، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار خلال هذه الفترة.

وأكد الوزير على أهمية متابعة انتظام عمل المخابز البلدية، وإعادة مواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه قبل شهر رمضان، مع التأكد من توافر الدقيق وصرفه وفق المقررات الرسمية.

كما شدد على ضرورة متابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية والتموينية بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيعها بالأسعار المحددة دون أي تجاوزات.

وفي إطار تعزيز الرقابة، وجه الوزير بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على توافر السلع أو الأسعار.

كما شدد على تقسيم العاملين للعمل بنظام التناوب لضمان استمرارية الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية.

وأشار فاروق إلى ضرورة متابعة عمليات صرف مستلزمات العيد من السلع التموينية، واللحوم، والدواجن، لضمان توافرها بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

كما أعلن عن تفعيل غرف عمليات رئيسية في كل مديرية، وأخرى فرعية بالمراكز، لمتابعة الموقف التمويني على مدار الساعة، واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسواق، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المناسبة خلال فترة العيد، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين.