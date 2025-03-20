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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء فرع للتوثيق بالعاصمة الإدارية الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصدر وزير العدل المستشار عدنان فنجري القرار رقم 1479 لسنة 2025 بشأن إنشاء فرع للتوثيق بالعاصمة الإدارية الجديدة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة.

جاء قرار رقم 1479 لسنة 2025 بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 1987 لسنة 2024 بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 24/2/2025.

ئيس الجمهورية اصمة الإدارية الجديدة الشهر العقارى والتوثيق المستشار عدنان فنجري بالعاصمة الإدارية الجديدة