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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد من "أوقاف الفيوم" يزور دارًا لرعاية الأيتام.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قام وفد من علماء الأوقاف بالفيوم، أمس الأربعاء، بزيارة لدار رعاية الأيتام بالفنية، بهدف بث روح الأمل في نفوسهم، وحثهم على الثقة في الله (عز وجل)، وتعزيز الدعم النفسي والمعنوي لهم.

وجاء ذلك في إطار مبادرة"مودة ورحمة"التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية، وتنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، ورعاية من الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبإشراف من الشيخ محمود الشيمي، وكيل المديرية، وقيادات المديرية.

وضم الوفد كلًا من: الشيخ محمد محمود دياب، والشيخ عمرو سلامة، والشيخ سامح عويس، والواعظة أمال حسني.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا لدور العلماء في دعم المجتمع ونشر القيم الإنسانية، وتعزيز روح التضامن بين المؤسسات الدينية والصحية لخدمة المواطنين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الزيارات التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية؛ لأنها تساهم في تعزيز روح التكافل المجتمعي للأيتام، وتوطيد العلاقة بين المؤسسات الدينية والمجتمعية وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع.

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