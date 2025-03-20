تلاميذ بالبحيرة يجسدون بأجسادهم كلمة "عيد أمي".. صور

قام تلاميذ مدرسة الشهيد إبراهيم السقا بقرية نكلا العنب بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، برسم كلمات "عيد أمي" على أجسادهم في فناء المدرسة، تزامنًا مع احتفالات عيد الأم الموافق 21 مارس من كل عام.

وقال نادر الأسيوطي، إن فاعلية عيد الأم تأتي في إطار الأنشطة المدرسية التي تهدف إلى غرس قيمة الأم وتضحياتها في نفوس الطلاب.

وأكد الأسيوطي، أن هدف هذا الاحتفال هو تعزيز الوعي لدى التلاميذ منذ الصغر بأهمية دور الأم في المجتمع، وذلك ضمن إطار الأنشطة المدرسية التي تسعى المدرسة لتنفيذها.

كما أشار الأسيوطي إلى أهمية ترسيخ القيم الأسرية والاجتماعية السليمة في نفوس الأجيال الناشئة، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.