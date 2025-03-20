جامعة دمياط تتوج بلقب بطولة الدورة الرمضانية لجامعات إقليم الدلتا

حصلت جامعة دمياط الأربعاء 19 مارس 2025، علي بطولة الدورة الرمضانية العشرين لجامعات إقليم الدلتا، بعد فوزها على جامعة المنصورة 3 ـ 0 في نهائي كرة القدم، الذي شهدته الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور منتصر داود رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، إلى جانب عدد من النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من مختلف الجامعات المشاركة.

جمعت المباراة النهائية لكرة القدم فريقي جامعة دمياط بقيادة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة، وجامعة المنصورة، وسط أجواء تنافسية حماسية.

وانتهت المباراة بفوز جامعة دمياط 3- 0، لتحصد اللقب في واحدة من أفضل المواجهات التي أكدت تميز فرقها الرياضية.

وأعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن إعجابه بروح المنافسة التي شهدها خلال المباراة ، والتي تعكس جهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في ترسيخ التميز الأكاديمي والرياضي .

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور الدكتور حمدان ربيع أن "البطولة تعكس روح التعاون بين جامعات الدلتا، وتؤكد أن الرياضة أداة فعَّالة لبناء الإنسان".

تضمن الحفل فقرة فنية للعزف على آلة الساكسفون، أعقبها انطلاق الفعاليات الرياضية لدور النهائي في كرة القدم، وتنس الطاولة، والبلياردو، والشطرنج، ونختم الفعاليات بتسليم كأس الدورة والميداليات الذهبية والفضية ودروع التكريم.

وتم تكريم الأستاذ الدكتور حمدان ربيع ، رئيس جامعة دمياط وقائد الفريق ، بجائزة أفضل لاعب في البطولة ، فيما وكُرِم الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة كأفضل حارس مرمى ، بينما تم تكريم الدكتور أحمد موسى كأفضل هداف بالبطولة.

يُذكر أن الدورة الرمضانية الموسعة العشرين تضم بطولة جامعات إقليم الدلتا ، التي تشمل جامعات: المنصورة، والمنصورة الأهلية، والمنصورة الجديدة، ودمياط، والدلتا، وحورس، وكفر الشيخ، كما تتضمن البطولة منافسات كليات جامعة المنصورة (تحت السن وفوق السن)، بمشاركة 40 فريقًا.