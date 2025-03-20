حماس: المحادثات مستمرة مع الوسطاء لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والعمل على إلزام الاحتلال بالاتفاق وإجباره بالتراجع عن مخططه.

وأضاف القانوع في تصريحات صحفية اليوم الخميس، "متمسكون باتفاق وقف إطلاق النار، ونعمل مع الوسطاء على تجنيب الشعب الفلسطيني الحرب بشكل دائم، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة"، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وشدد القانوع على أن حصار غزة وتجويعها وحرب الإبادة فيها يتطلب تحركًا عاجلًا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة ومنع تجويعه رفع الحصار عنه.

وفجر الثلاثاء 18 مارس، استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 700 شهيد ومئات المصابين خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

