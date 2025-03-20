"قبيصي" خطة شاملة للأنشطة المدرسية في الأسبوع المقبل بمدارس الفيوم

أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عن خطة شاملة لتفعيل الأنشطة المدرسية على مستوى جميع مدارس المحافظة في الأسبوع المقبل.

وجاء ذلك في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفعيل الأنشطة المدرسية لتنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة، عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعاً موسعاً مع مديري مراحل التعليم العام والتعليم الفني بالمديرية.

وحضر الاجتماع كل من محمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، ومحمد عبدالسلام، مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة، مدير إدارة الأنشطة بالمديرية.

وتناول الاجتماع وضع خطة شاملة لتفعيل الأنشطة المدرسية بجميع المدارس على مستوى المحافظة للأسبوع القادم، بهدف تعزيز دور الأنشطة التربوية في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في الأنشطة المختلفة.

وتستهدف هذه الخطة تعزيز القيم التربوية والعلمية والثقافية لدى الطلاب، مما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية شاملة ومتنوعة تدعم تطور شخصية الطلاب وتنمي مهاراتهم الحياتية والاجتماعية، كما تعمل على : تعزيز الروح التنافسية بين الطلاب، وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعّالة في الأنشطة المدرسية، ورفع مستوى الأنشطة الرياضية الثقافية والعلمية والفنية بمدارس الفيوم، وإعداد بيئة مدرسية جاذبة تشجع الطلاب على التفوق والابتكار.

كما أكد وكيل الوزارة ، على ضرورة تنوع الأنشطة وتغطيتها لمختلف المجالات الثقافية والعلمية والرياضية والفنية، والدينية بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تزويد الطلاب بتجارب تعليمية متكاملة تدعم قدراتهم الشخصية وتنمي مهاراتهم الحياتية، وتجعل المدرسة عامل جذب للطلاب.

وناقش الدكتور قبيصي أهمية دور الأنشطة في رفع المستوى التعليمي والتمهيد لجعل المدارس بيئة جاذبة ومشجعة على التفوق الدراسي، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على التعبير عن أنفسهم وتنمية شخصياتهم بشكل إيجابي.

وبهذه الخطة، سوف يشهد الأسبوع القادم تفعيلًا كبيرًا للأنشطة في مختلف مدارس الفيوم؛ ما يعزز من تجربة الطلاب التعليمية ويسهم في تنمية مهارات الطلاب الرياضية والعلمية والثقافية والفنية بشكل أفضل ومميز.

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